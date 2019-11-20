لقد حذرناكم.. الصين تهدد الولايات المتحدة بـ رسالة حرب مشفرة

أثار تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لدعم احتجاجات هونج كونج ضد الحكومة الصينية غضب بكين، التي أصدرت بيانًا شديد اللهجة حذرت فيه واشنطن من التدخل في الشئون الداخلية لهونج كونج.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مكتب تمثيل وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج عبارة وردت في البيان تقول "لا تقولوا إننا لم نحذركم"، موضحة أن الدبلوماسية الصينية دأبت على استخدام هذه العبارة كـ "رسالة مشفرة" عند التلويح بشن حرب، لا سيما وقد وردت عبارة أخرى بالبيان تقول إن السياسيين الأمريكيين هم "أعداء الشعب الصيني".



وتعهدت الصين باتخاذ "إجراءات انتقامية فعالة" إذا ما صدق الكونجرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون، الذي ينص على "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية" في مدينة هونج كونج الخاضعة للسيادة الصينية، والمتمتعة بوضع اقتصادي خاص.



وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي أمس بالإجماع مشروع قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج" الذي يقتضي مراجعة الرئيس الأمريكي سنويًا المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة من واشنطن إلى هونج كونج، كما يفوض الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على مسئولين من هونج كونج والصين ممن يثبت ضلوعهم في انتهاكات حقوقية ضد المحتجين، بما في ذلك تسليمهم للحكومة الصينية خارج إطار القانون.



واستدعت الخارجية الصينية صباح اليوم القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بكين ويليام كلين، لتقديم احتجاج رسمي يطالب الولايات المتحدة بمنع تمرير مشروع القانون واعتماده كقانون واجب النفاذ.



وذكر بيان للخارجية الصينية أن نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوشيو أبلغ القائم بأعمال السفير الأمريكي بأنه في حالة تمرير القانون "سيتخذ الجانب الصيني إجراءات مضادة قوية وسيكون على الجانب الأمريكي أن يتحمل العواقب".



ورد الدبلوماسي الأمريكي بأن الولايات المتحدة "تراقب الوضع في هونج كونج بقلق بالغ".



واتهم بيان الخارجية الصينية الولايات المتحدة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في هونج كونج.