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فن

شريف منير يثير الجدل بنظارة سوداء فى افتتاح القاهرة السينمائى .. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:14 م
شريف منير
شريف منير
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أحمد إبراهيم
خطف الفنان شريف منير الانظار اليه خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41 والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالى.

وظهر شريف منير فى مقطع فيديو له مرتديا نظارة سوداء وهو الامر الذى اثار عدة تساؤلات حول سر ارتدائه نظاره سوداء خاصة انها لم تكن عادته فى الظهور الاعلامى او الظهور فى مناسبات فنية.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان
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