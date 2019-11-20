الاثار تحيل واقعة قطع اللحم على قصر الشناوي بالمنصورة للنيابة الإدارية



وجار البدء في اعمال ترميم الدور الأرضي.



يذكر أن قصر الشناوي تحفة معمارية متميزة بناه محمد بك الشناوى بمدينة المنصورة وكان أحد أبرز أعضاء مجلس النواب وعضو في حزب الوفد وأحد أعيان المنصورة. وكان صديق مقرب للزعيم سعد باشا زغلول. وقد بنى هذا القصر عام 1928 على مساحة 4164 بواسطة نخبة متميزة من المهندسين والعمال الإيطاليين.



ويتكون القصر من بدروم ودور أرضى وأول يربط بينهما سلم من الخشب المعشق الذي تم استيراده بأكمله من إيطاليا. وقد صمم القصر على الطراز الإيطالى بواجهات تنتمي للعمارة الأوروبية شبيهه بملامح عمارة البحر المتوسط.



أحالت وزارة الاثار واقعة ظهور صورة قطع اللحم المعلقة على سور قصر منسوب إلى قصر الشناوي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية،وتم تداولها،إلى النيابة الإدارية للتحقيق ومعاقبة المسئول في حالة ثبوت الواقعة.وطبقا لبيان صادر اليوم عن الوزارة، فقد اوضح المهندس وعد الله ابو العلا رئيس قطاع المشروعات ان وزارة الآثار بدات مشروع ترميم قصر الشناوي منذ العام الماضي، حيث تم الانتهاء من أعمال الترميم بالطابق الأول للقصر بنسبة 90 %، و التي شملت ترميم حجرتي المدفأة، والنوم الرئيسية، و3 حجرات نوم فرعية.بالاضافة الي ترميم الأرضيات المصنوعة من خشب الباركيه والحوائط غير المزخرفة والبانوهات المنتشرة على الحوائط، و كذلك ترميم العناصر الخشبية سواء كانت أبواب أو شبابيك وإحياء ألوانها.