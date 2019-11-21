نجمات تنافسن على لقب أفضل إطلالة في حفل افتتاح القاهرة السينمائي ..صور

تنافس ثلاث نجمات على لقب أفضل اطلالة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 الذي اقيم مساء الاربعاء.



و تأتي في مقدمتهن الفنانة دينا الشربيني التي أطلت بفستان أبيض طويل مكشوف من الساق حيث لقيها البعض بـ عروس المهرجان، وايضا الفنانة منة شلبي التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز تألقت بفستان أبيض طويل اتسم بالبساطة.



اما الفنانة التونسية درة ظهرت بفستان أسود طويل منفوش وحصلت على لقب اميرة المهرجانات لتميزها الدائم في اطلالتها.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت أمس الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.