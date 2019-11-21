ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجمات تنافسن على لقب أفضل إطلالة في حفل افتتاح القاهرة السينمائي ..صور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:27 ص
درة
درة
Advertisements
شروق ابراهيم
تنافس ثلاث نجمات على لقب أفضل اطلالة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 الذي اقيم مساء الاربعاء.

و تأتي في مقدمتهن الفنانة دينا الشربيني التي أطلت بفستان أبيض طويل مكشوف من الساق حيث لقيها البعض بـ عروس المهرجان، وايضا الفنانة منة شلبي التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز تألقت بفستان أبيض طويل اتسم بالبساطة.

اما الفنانة التونسية درة ظهرت بفستان أسود طويل منفوش وحصلت على لقب اميرة المهرجانات لتميزها الدائم في اطلالتها.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت أمس الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.
نجمات تنافسن على لقب أفضل إطلالة في حفل افتتاح القاهرة السينمائي ..صور
نجمات تنافسن على لقب أفضل إطلالة في حفل افتتاح القاهرة السينمائي ..صور
نجمات تنافسن على لقب أفضل إطلالة في حفل افتتاح القاهرة السينمائي ..صور
نجمات تنافسن على لقب أفضل إطلالة في حفل افتتاح القاهرة السينمائي ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور مثير | هنا شيحة ودينا ومنى ممدوح يتألقن فى افتتاح القاهرة السينمائى.. شاهد

بفستان بسيط .. زوجة أحمد داوود تستعرض أناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائى

فستان ملفت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي | شاهد

بعد تخلصها من الوزن الزائد .. آيتن عامر تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة فى مهرجان القاهرة

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

تعرف على 3 غرائب خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي

الفستان يجنن.. رانيا يوسف تشعل مهرجان القاهرة السينمائي| شاهد

فستان ملفت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي | شاهد

حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها .. الإفتاء للرجل: تزوج بأخرى.. فيديو

فيديوجراف | من هي الإسرائيلية التي استفزت العرب برفقة عمرو واكد؟

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

قبل نهاية نوفمبر.. مصر تنتظر التعديل الوزاري .. تسريبات برحيل 20 وزيرا وتوقعات ببقاء مدبولي و4 من حكومته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟

بنطلون غريب.. كيم كارداشيان تتحدى وزنها في آخر ظهور لها