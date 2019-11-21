مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 11 -2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الخميس، 21-11-2019، إقامة العديد من المواجهات الدولية في مختلف البطولات، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الخميس، 21-11-2019، في التقرير التالي..



مواعيد مباريات كأس مصر



بتروجيت X سبورتنج - 1:45 ظهرا - تايم سبورت



الجزيرة بالضبعة X السنبلاوين - 1:45 ظهرا - تايم سبورت



مواعيد دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي



حطين X الباطن - - 17:15 عصرا - الرياضية السعودية