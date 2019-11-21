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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 11 -2019 والقنوات الناقلة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
يشهد اليوم، الخميس، 21-11-2019، إقامة العديد من المواجهات الدولية في مختلف البطولات، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الخميس، 21-11-2019، في التقرير التالي..

مواعيد مباريات كأس مصر

بتروجيت X سبورتنج - 1:45 ظهرا - تايم سبورت

الجزيرة بالضبعة X السنبلاوين - 1:45 ظهرا - تايم سبورت

مواعيد دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

حطين X الباطن - - 17:15 عصرا - الرياضية السعودية
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