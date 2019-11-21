تفاصيل حضور نهائى أمم إفريقيا.. تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلاميتان هند النعسانى ولميس سلامة في برنامج "صباح البلد"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس 21 - 11 -2019.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
المصري اليوم
العربية للتصنيع: توقيع 4 اتفاقيات لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر
اليوم السابع
التأمين الصحى الشامل: نسعى لخفض انفاق المواطنين على الكشف والعلاج
حماية المستهلك: استمرار تكثيف الحملات الرقابية على عروض "البلاك فرايداي"
صدى البلد
الرئيس السيسى يصل القاهرة بعد زيارة رسمية لألمانيا
السيسي لرؤساء كبرى الشركات والاتحادات الألمانية: فرص واعدة للاستثمار فى مصر
الشروق
وكيل البرلمان: سنناقش الاستجوابات المقدمة ضد بعض الوزراء.. ولا نستطيع إنكار إنجازات الحكومة
الدستور
مطار القاهرة يستعد للأزمات تجربة طوارئ موسعة
مبتدأ
تذكرتي: لن يسمح بحضور نهائى أمم إفريقيا دون بطاقة المشجع والتذكرة
RT
5 دول أوروبية تنتقد موقف واشنطن تجاه المستوطنات الإسرائيلية
عربية نيوز سكاي
تركيا والاتحاد الأوروبي.. طريق "مسدود" بالانتهاكات والقمع
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
المصري اليوم
العربية للتصنيع: توقيع 4 اتفاقيات لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر
اليوم السابع
التأمين الصحى الشامل: نسعى لخفض انفاق المواطنين على الكشف والعلاج
حماية المستهلك: استمرار تكثيف الحملات الرقابية على عروض "البلاك فرايداي"
صدى البلد
الرئيس السيسى يصل القاهرة بعد زيارة رسمية لألمانيا
السيسي لرؤساء كبرى الشركات والاتحادات الألمانية: فرص واعدة للاستثمار فى مصر
الشروق
وكيل البرلمان: سنناقش الاستجوابات المقدمة ضد بعض الوزراء.. ولا نستطيع إنكار إنجازات الحكومة
الدستور
مطار القاهرة يستعد للأزمات تجربة طوارئ موسعة
مبتدأ
تذكرتي: لن يسمح بحضور نهائى أمم إفريقيا دون بطاقة المشجع والتذكرة
RT
5 دول أوروبية تنتقد موقف واشنطن تجاه المستوطنات الإسرائيلية
عربية نيوز سكاي
تركيا والاتحاد الأوروبي.. طريق "مسدود" بالانتهاكات والقمع