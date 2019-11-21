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توك شو

تفاصيل حضور نهائى أمم إفريقيا.. تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
منتخب مصر الأوليمبى
منتخب مصر الأوليمبى
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قسم التوك شو
استعرضت الإعلاميتان هند النعسانى ولميس سلامة في برنامج "صباح البلد"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس 21 - 11 -2019.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصري اليوم
العربية للتصنيع: توقيع 4 اتفاقيات لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر

اليوم السابع
التأمين الصحى الشامل: نسعى لخفض انفاق المواطنين على الكشف والعلاج

حماية المستهلك: استمرار تكثيف الحملات الرقابية على عروض "البلاك فرايداي"

صدى البلد
الرئيس السيسى يصل القاهرة بعد زيارة رسمية لألمانيا

السيسي لرؤساء كبرى الشركات والاتحادات الألمانية: فرص واعدة للاستثمار فى مصر

الشروق
وكيل البرلمان: سنناقش الاستجوابات المقدمة ضد بعض الوزراء.. ولا نستطيع إنكار إنجازات الحكومة

الدستور
مطار القاهرة يستعد للأزمات تجربة طوارئ موسعة

مبتدأ
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RT
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