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توك شو

جامعة عين شمس: 10 آلاف طالب وطالبة استفادوا من مبادرة دكان الفرحة.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
دكان الفرحة
دكان الفرحة
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة دُعيت لمبادرة كريمة وسخية جدا من صندوق تحيا مصر، موضحا ان الصندوق عرض توزيع الملابس الجديدة على حوالى 10 آلاف طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور محمود المتيني فى حواره ببرنامج " صباح البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الطلاب المستفيدين منهم 60% إناث و40% ذكورا، لافتا إلى أنه تم توزيع 35 ألف قطعة ملابس جديدة بالمجان بمعرض " دكان الفرحة " من افضل واحدث ملابس الماركات بجامعة عين شمس.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى ان لكل طالب أكثر من قطعة ملابس يختارها بنفسه ، مضيفًا أن للجامعة دور اساسى فى التعليم والبحث العلمى ولكن مشاركة الطلاب فرحتهم واحتياجاتهم اليومية وتوفير البيئة المناسبة لهم من الرياضة والألفة والتعاون دور ضرورى مطلوب ايضًا ، موضحًا أن دكان الفرحه ساهم بجزء كبير فى ذلك.
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