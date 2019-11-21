بعد الهنا بسنة.. رامز جلال يهنئ المنتخب الأوليمبي على التأهل لـ أولمبياد طوكيو

بعد يومين من الفوز على منتخب جنوب إفريقيا، هنأ الفنان رامز جلال، منتخب مصر الأولمبي تحت سن 23، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، لتأهلهم للمباراة النهائية.
وكتب رامز جلال: "مبروك يا رجاله، فرحتونا وشرفتونا، مبروك التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ونهائي أمم أفريقيا".
وجاءت تعليقات متابعي رامز جلال، كالتالى:
ألف مبروك للمنتخب
الف مليون مبروك لمصر
رجاله بجد وعندهم روح عن الفريق الكبير
وكتب رامز جلال: "مبروك يا رجاله، فرحتونا وشرفتونا، مبروك التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ونهائي أمم أفريقيا".
وجاءت تعليقات متابعي رامز جلال، كالتالى:
ألف مبروك للمنتخب
الف مليون مبروك لمصر
رجاله بجد وعندهم روح عن الفريق الكبير
وتأهل المنتخب المصرى الأولمبى إلى أوليمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على فريق جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0، فى اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى، ليواجه كوت ديفوار، غدا، الجمعة، فى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة.