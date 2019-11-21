قافلة رياضية تنموية كشفية من وزارة الشباب لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد

نفذت وزارة الشباب والرياضة، قافلة رياضية تنموية كشفية في إطار غير تقليدي؛ لدعم الأسر المتضررة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول في منطقة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.



جاء ذلك، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لأهالي المحافظات الحدودية بجميع فئاتها، والوصول بالخدمات الرياضية لجميع المواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة بالأماكن الحدودية، وكذلك إبراز الدور المجتمعي الذى تحققه وزارة الشباب والرياضة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية.



والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بالشباب المشاركين في القافلة، حيث أوضح أن الوزارة لديها خطة طموحة منبثقة من رؤية الدولة للنهوض بكل المحافظات الحدودية، من خلال التأكيد على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة في تلك المناطق، لافتا أن الدولة تولي اهتماما خاصا بأهالي المحافظات الحدودية.



وأضاف أشرف صبحي أن الهدف من تلك القافلة هو إعداد المخيمات للمناطق التي تتأثر بالكوارث الطبيعية مشاركة منا لتخفيف العبء عن كاهل الأهالي بهذه المناطق، وتقديم المساعدات والتوعية لأهالي حلايب وشلاتين، رفع المستوى الثقافي لدى الأطفال والشباب من أهالي المنطقة، الاطمئنان على الصحة العامة لأسر وأهالي مدينة حلايب وشلاتين من خلال الرياضة، تعليم الأطفال والشباب مهارات جديدة تعينهم على مواجهة الكوارث، عمل انشطة ترفيهية كشفية لأهالي المنطقة لرفع المعاناة جراء السيول وتنمية مهاراتهم الحياتية، تدعيم الترابط بين الاسرة والمجتمع وغرز مبادئ الخدمة العامة والمواطنة.



وتضم القافلة 50 مشاركا ومشاركة من الكشافة البحرية، ويتضمن برنامجها "المساعدات والخدمات اليدوية والتراثية وندوات" لتوعية أهالي منطقة حلايب وشلاتين؛ لرفع المعاناة عنهم نتيجة السيول، وذلك خلال الفترة الصباحية، وكذلك تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والكشفية "خماسي كرة قدم – كرة طائرة – العاب ترويحية – العاب كشفية – مسابقات لياقة بدنية، وتعليم الأطفال والشباب مهارات جديدة تعينهم علي مواجهة الكوارث الطبيعية".



رافق الوزير في اللقاء كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، مجدي رشدي رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.