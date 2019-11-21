لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. اتهام نتنياهو رسميًا بالفساد



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وجه المدعى العام الإسرائيلي لنتنياهو اتهامات بالفساد والرشوم والتحايل وخيانة الأمانة.



وهذه المرة الأولى التي يتم توجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء إسرائيلي أثناء وجوده في السلطة.



والملف 4000 هو أخطر الملفات التي يواجه نتنياهو فيها اتهامات بالفساد، ويتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "واللا".



حسم المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، اليوم الخميس، أمره وقرر رسميا توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الملف 400.