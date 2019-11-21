ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. اتهام نتنياهو رسميًا بالفساد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
حسم المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، اليوم الخميس، أمره وقرر رسميا توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الملف 400.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وجه المدعى العام الإسرائيلي لنتنياهو اتهامات بالفساد والرشوم والتحايل وخيانة الأمانة.

وهذه المرة الأولى التي يتم توجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء إسرائيلي أثناء وجوده في السلطة.

والملف 4000 هو أخطر الملفات التي يواجه نتنياهو فيها اتهامات بالفساد، ويتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "واللا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو يواجه تهم فساد جديدة.. الثلاثاء القادم

النائب العام الإسرائيلي يعلن قراره ضد ملفات فساد نتنياهو

المدعي العام الإسرائيلي يعلن قراره اليوم بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

ترشيحاتنا

البصل في جوارب نايلون .. طرق غريبة لـ تخزين الأطعمة

كنتي قمرة.. حلا شيحا تهنئ منة شلبي بعد تكريمها فى القاهرة السينمائي

خالد النبوي ينشر صورة جديدة من كواليس ممالك النار

شاهد.. عقد قران عروسين على متن طائرة على ارتفاع 34 ألف قدم

أرخص من كورولا.. ظهور تقليد رنج روفر سبورت.. صور

لإدارتهما شبكة لتبادل الزوجات.. إحالة موظف وزوجته للمحاكمة العاجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عقد قران عروسين على متن طائرة على ارتفاع 34 ألف قدم

ختام معسكر محكمات الكرة النسائية تحت إشراف الفيفا .. صور

لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي