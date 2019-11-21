الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة الجزيرة في كأس محمد السادس

أعلن الصربي ميودراج بيسيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الجزيرة في مباراة الإياب من دور الـ 16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



يلاقي الإسماعيلي نظيره الجزيرة الإماراتي يوم 26 نوفمبر الجاري، في إطار الدور الـ16 من البطولة العربية.



شهدت القائمة ضم كل من محمد مخلوف لاعب الوسط بجانب محمد عمار مدافع الفريق الشاب، وغاب كل من محمد صادق بجانب إبراهيم أبو اليزيد ومحمد الشامى لأسباب متنوعة.



وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية كالتالي:



حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبد المنصف.



خط الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أسامة إبراهيم.



خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، أحمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد مخلوف، محمود دونجا، بيكيتى.



خط الهجوم: شيلونجو، حازم مرسى.



يذكر أن الإسماعيلي كان قد فاز على الجزيرة ذهابا بثنائية نظيفة من توقيع الناميبى بنسون شيلونجو.

