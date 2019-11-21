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مصطفى بكري: حركة تغييرات واسعة في المحافظين قريبا.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:47 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن عملية دمج عدد من الوزارات أمر مطروح مثل وزارتي الآثار والسياحة بسبب التشابك في وظيفتهما.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك أحاديث عن المد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بعد النجاحات التي حققها في ارتفاع قيمة الجنيه في الآونة الأخيرة.

وتابع مصطفى بكري:" ستكون هناك حركة محافظين واسعة، وأحد المحافظين صدرت له تعليمات بالبقاء في منزله وألا يذهب إلى المحافظة".

وأكمل مصطفى بكري:" بعض المحافظين وصلت لهم المعلومات والبعض بدأ في جمع أوراقه وهناك محافظات كبيرة سيطالها التغيير".

ولفت مصطفى بكري:" مجلس النواب سيبدأ حركة واسعة لتفعيل دوره الرقابي وهناك استجوابات والحكومة سوف تتعرض إلى مساءلات عديدة" أمام البرلمان.
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