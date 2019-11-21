مصطفى بكري: حركة تغييرات واسعة في المحافظين قريبا.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن عملية دمج عدد من الوزارات أمر مطروح مثل وزارتي الآثار والسياحة بسبب التشابك في وظيفتهما.



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك أحاديث عن المد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بعد النجاحات التي حققها في ارتفاع قيمة الجنيه في الآونة الأخيرة.



وتابع مصطفى بكري:" ستكون هناك حركة محافظين واسعة، وأحد المحافظين صدرت له تعليمات بالبقاء في منزله وألا يذهب إلى المحافظة".



وأكمل مصطفى بكري:" بعض المحافظين وصلت لهم المعلومات والبعض بدأ في جمع أوراقه وهناك محافظات كبيرة سيطالها التغيير".



ولفت مصطفى بكري:" مجلس النواب سيبدأ حركة واسعة لتفعيل دوره الرقابي وهناك استجوابات والحكومة سوف تتعرض إلى مساءلات عديدة" أمام البرلمان.

