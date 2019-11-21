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رياضة

رمضان صبحى: رجال الأولمبي الأحق بـ عرس الأولمبياد .. وهذه حكاية مكالمة محمد صلاح

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:04 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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قسم الرياضة
اكد رمضان صبحي قائد المنتخب الاولمبي ثقته في زملائه والفريق ككل في التتويج ببطولة امم افريقيا تحت ٢٣ سنة في مباراة الفريق امام كوت ديفوار في المباراة التي تجمعهما غدا باستاد القاهرة.

وقال رمضان صبحي في مؤتمر صحفي اليوم: ‫"سعداء بالتواجد في النهائي والتأهل للأولمبياد وتحقيق الأهداف التي وضعناها في البداية، واشكر الله على اننا كنا سببا في إسعاد الشعب المصري وسنحاول المواصلة بالتتويج غدا.‬"

أضاف: "حققنا الهدف الأول بالوصول للأولمبياد، والان طموحنا زاد ونتمسك بالتتويج باللقب غدا خاصة وأنه على ملعبنا ووسط جماهيرنا."

تابع: "الجماهير حافز قوي لإعطاء كل مالدينا ووجودهم يفرق معانا بدرجة كبيرة ولا نتعرض لضغط سلبي في وجودهم."

وعن تفضيل الجماهير للمنتخب الاولمبى على متابعة مصر الاول وكينيا قال: "يبدو انهم يشعرون بالمسئولية تجاه البطولة التي تقام على ملعبنا لذلك فضلوا التواجد في ستاد القاهرة امام الكاميرون بدلا من الذهاب الى برج العرب ونشكرهم على حضورهم."

تابع: "محمد صلاح اجرى اتصالا هاتفيا بي أمس للتهنئة على التأهل للمونديال، والوقت حاليا ليس مناسبا للحديث عن الثلاثي الكبار الذي سينضم للمنتخب في طوكيو علينا اولا ان نعطي اللاعبين "الرجالة" الموجودة حاليا حقها واللاعبين المصابين الذين غادروا قبل البطولة وبعدها نتحدث عن من ينضم."

اتم: "اؤدي كل ما علي وفايلر مدرب الأهلي وشوقي غريب اضافوا لي الكثير واتمنى اكمل الموسم بنفس الطريقة ومحاولة التطور اكثر."
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