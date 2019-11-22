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تكنولوجيا

الأنمى والمانجا اليابانية ضحايا الصراع بين الصين وهونج كونج

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
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قسم المنوعات
غالبا ما تجد الأنمى نفسها تدخل العالم الواقعى، تاركة العالم الافتراضى الخاص بها إلى خضم الصراع السياسي بطرق غريبة ومتعددة، ولكن هذه المرة مع مجموعات القرصنة الصينية، والتى يفترض أنها تابعة بشكل أو بآخر للحكومة الصينية، التى تقاطع المحتجين في هونج كونج.

والأنمى هى أعمال الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة، وكلمة أنمي اليابانية هي اختصار من كلمة أنميشن الإنجليزية، والتي تشير لجميع الرسوم المتحركة التي تشمل الكرتون. وكان أول أنمي تجاري يعود لسنة 1917، ومنذ ذلك الحين استمر إنتاج الأنمي وازدهرت صناعته.

ولم يقف صانعو الأنمى في اليابان عند محاولة إصلاح ما تم قرصنته من قبل مجموعات القرصنة الصينية كرد فعل طبيعى، ولكن قرروا شن الحرب عليهم عن طريق تدشين هاشتاجات ومحاولة إثارة جمهور الأنمى في العالم واستجداء تعاطفهم وأيضا مهاجمة هذه المجموعات المقرصنة.

وعبر مبدعو وصانعو الأنمى والمانجا اليابانيين تحت هاشتاج يحمل اسم HongKongHumanRightsAndDemocracyAct"" "حقوق الإنسان في هونج كونج و قانون الديمقراطية" ، وعبر الكثير من المغردون عن غضبهم من مجموعات القرصنة و الهجوم على الحكومة الصينية دعما لمتظاهري هونج كونج.

ورفع مبدعو وصانعو الأنمى والمانجا في اليابان العديد من الدعاوى القضايا لمحاولة وضع حد لهذه العمليات من القرصنة.

والمانجا هى القصص المصورة التى يصنعها اليابانيون ويستخدم للدلالة على القصص المصورة التي أنتجت في اليابان، أو القصص المصورة التي رسمت بنمط مشابه للنمط الياباني.

ويعد مبدعو المانجا الرئيسيون فى اليابان هما أربع شركات يابانية لإنتاج هذا النوع الشهير الذى يتابعه الملايين من العالم بما فيها الفئات العمرية الأكبر، وهم شوجاكوكان، وكودانشا، وشوئيشا، وكادوكاوا شوتين.
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