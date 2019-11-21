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أخبار العالم

لبنان.. المتظاهرون يردون على كلمة عون بقطع جسر الرينج

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:21 م
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
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شيماء مصطفى
أفاد موقع "لبنان 24"، في نبأ عاجل له منذ قليل، بأن محتجين قطعوا طريق الرينج في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد الكلمة التي ألقاها الرئيس ميشال عون بمناسبة ذكرى الاستقلال.

ووفقًا لـشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن عددا من المتظاهرين طالبوا عون من أمام القصر الجمهوري بالدعوة لاستشارات نيابية ملزمة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، طالب المتظاهرين، في كلمته، اليوم الخميس، بالاطلاع من كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها، مؤكدا أن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحل الأزمات.

وأضاف "عون" أن "التناقضات التي تتحكم بالسياسة فرضت التأني بالملف الحكومي لتلافي الأخطار وأيضًا للتوصل لحكومة تلبي ما أمكن من طموحاتكم".

ويحتفل لبنان اليوم، بالذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، في الوقت الذي يشهد احتجاجات منذ شهر، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، خاصة مع انسحاب محمد الصفدي من الترشح.
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