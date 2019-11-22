بفستان مصنوع من الزجاجات البلاستيك.. درة تبهر متابعيها على انستجرام

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



ظهرت درة فى الصور بفستان مصنوع من زجاجات المياه البلاستيك التى تم إستخدامها فى مهرجان الجونة السينمائى، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء كوجاك.



علقت الفنانة درة على الصور قائلة"الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها، خلقت حياة جديدة للقوارير (الأزايز )إلي إتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق الفستان دة إلي مصنوع من بلاستيك ازايز المياه.



كما كتبت": سعيدة بأني جزء من المبادرة دي كسفيرة لمياه.



أما من الناحية الجمالية فوضعت درة مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها، واعتمدت على خصلات شعرها المبللة المنسدل على كتفيها.