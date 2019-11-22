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حوادث

تجديد حبس مسئول مطبعة لطباعة ملصقات أدوية دون تصريح فى عين شمس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
تجديد حبس مسئول مطبعة
تجديد حبس مسئول مطبعة
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محمد العيسوي
جدد قاضي المعارضات حبس مسئول عن مطبعة، لإدارتها بدون ترخيص وطباعة ملصقات خاصة بادوية وعقاقير بدون تفويض من الشركة المنتجة أو تصريح،15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة قد تمكنت من ضبط المسئول عن مطبعة كائنة شارع جمال عبد الناصرـ دائرة قسم شرطة عين شمس لإدارته المطبعة بدون ترخيص وقيامه بطباعة ملصقات خاصة بأدوية وعقاقير بدون تفويض من الشركة المنتجة أو تصريح من الجهات المختصة مستخدما خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على ٢٠ ألف فرخ كرتون مطبوع ومدون عليها أسماء بعض المنتجات الدوائية (ليروفين ، بروتيتا ، فيتيتا اوترى ، بروتين بار).

واعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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