فرعوني وفلاحي.. ديفيليه أطفال يثير إعجاب سائحي المتحف المصري بالتحرير..صور

أثار عدد من الأطفال الإعجاب في المتحف المصري بالتحرير، وذلك بما ارتدوه من ملابس فرعونية ضمن إحتفالية وزارة الآثار في المتحف بأعياد الطفولة.



وقد رصدنا الأطفال الذين قدموا ما يشبه الديفيله وقد نالوا استحسان الحضور، حيث جاءت ملابسهم مشابهة تماما لنفس ملابس المصريين القدماء سواء للرجال أو للسيدات.



كما امتزج مع هذا المشهد أطفال ارتدوا ملابس عصرية وتحديا ملابس فلاحين،مما جعل الاحتفالية وكأنها إحتفال بالتواصل التاريخي بين مختلف العصور التي مرت على مصر، وهو ما أثار إعجاب سائحين كانوا يزورون المتحف وحرصوا على تصوير الأطفال بالملابس الفرعونية.



من جانبها قالت سيدة صفوت رئيسة القسم التعليمي في المتحف المصري بالتحرير أن ملابس المصريين القدماء كانت مميزة دائما،خاصة في الألوان والزخارف،وأنها منذ ألاف السنوات وحتي الأن تمثل مصدرا لكثير من مصممي وبيوت الأزياء في العالم