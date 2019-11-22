حفل فني لفرقة القومية العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، مساء أمس الخميس ، حفلا فنيا لفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



تضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من روائع الأعمال الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم ، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، فايزة أحمد، نجاة، عبد الحليم حافظ، فيروز، ماجدة الرومي، كما تضمن غناء : راجعين يا هوى، دوبني دوب في غرامه ، كلمات ، أنا قلبي ليك ميال، اسأل روحك، محتار يا قلبي، حبيتك وبداري عليك، يا سنيني اللي راح ترجعي ، اللي يهواك اهواه ، عندما يأتي المساء ، في قلبي غرام ، يالي سامعني، داري العيون ، يا خلي القلب.



شارك في الحفل نجوم الفرقة محمد طارق، آيات فاروق، أحمد عصام، سامح منير، مي حسن، غادة آدم.