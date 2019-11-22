ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حفل فني لفرقة القومية العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
مسرح سيد درويش بالإسكندرية
مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أرشيفية
Advertisements
أ ش أ
أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، مساء أمس الخميس ، حفلا فنيا لفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من روائع الأعمال الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم ، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، فايزة أحمد، نجاة، عبد الحليم حافظ، فيروز، ماجدة الرومي، كما تضمن غناء : راجعين يا هوى، دوبني دوب في غرامه ، كلمات ، أنا قلبي ليك ميال، اسأل روحك، محتار يا قلبي، حبيتك وبداري عليك، يا سنيني اللي راح ترجعي ، اللي يهواك اهواه ، عندما يأتي المساء ، في قلبي غرام ، يالي سامعني، داري العيون ، يا خلي القلب.

شارك في الحفل نجوم الفرقة محمد طارق، آيات فاروق، أحمد عصام، سامح منير، مي حسن، غادة آدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دار الأوبرا تستضيف 4 أمسيات فنية

الموسيقى العربية .. الشرنوبي وكارمن وفايا على المسرح الكبير والحلاني بالإسكندرية

غدا.. عاصي الحلاني في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

عاصي الحلاني يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

الشرنوبى وفايا وكارمن.. نجوم شباب في دنيا الطرب على مسرح دار الأوبرا

ترشيحاتنا

استشاري جراحة أنف يزف بشرى لمرضى الجيوب الأنفية.. شاهد

أبويا لمس أجزاء حساسة من جسمى بعد وفاة أمي بشهر وأخويا اتحرش بيا .. تفاصيل حكاية فتاة الشروق

الكونفيدرالية خارج الحسابات.. الكاف يحدد هوية الأندية الإفريقية فى كأس العالم

بعد الفحوصات الطبية.. رسالة من نبيل الحلفاوي للخطيب

بـ فستان قصير | نادية الجندي بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور | صور

عماد متعب يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس الزمالك في لندن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مصنوع من الزجاجات البلاستيك.. درة تبهر متابعيها على انستجرام

أغلى مهر.. عريس سعودي يقدم مليون ريال للزواج من مغربية ومبلغا لطليقها

تشبه الأميرات ... شبيهة ياسمين صبري تثير الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي