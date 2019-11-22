حفل فني لفرقة القومية العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، مساء أمس الخميس ، حفلا فنيا لفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
تضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من روائع الأعمال الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم ، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، فايزة أحمد، نجاة، عبد الحليم حافظ، فيروز، ماجدة الرومي، كما تضمن غناء : راجعين يا هوى، دوبني دوب في غرامه ، كلمات ، أنا قلبي ليك ميال، اسأل روحك، محتار يا قلبي، حبيتك وبداري عليك، يا سنيني اللي راح ترجعي ، اللي يهواك اهواه ، عندما يأتي المساء ، في قلبي غرام ، يالي سامعني، داري العيون ، يا خلي القلب.
شارك في الحفل نجوم الفرقة محمد طارق، آيات فاروق، أحمد عصام، سامح منير، مي حسن، غادة آدم.
تضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من روائع الأعمال الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم ، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، فايزة أحمد، نجاة، عبد الحليم حافظ، فيروز، ماجدة الرومي، كما تضمن غناء : راجعين يا هوى، دوبني دوب في غرامه ، كلمات ، أنا قلبي ليك ميال، اسأل روحك، محتار يا قلبي، حبيتك وبداري عليك، يا سنيني اللي راح ترجعي ، اللي يهواك اهواه ، عندما يأتي المساء ، في قلبي غرام ، يالي سامعني، داري العيون ، يا خلي القلب.
شارك في الحفل نجوم الفرقة محمد طارق، آيات فاروق، أحمد عصام، سامح منير، مي حسن، غادة آدم.