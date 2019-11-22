واشنطن تعلن دعمها للحكومة الانتقالية في بوليفيا لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أن بلاده تدرك أهمية الانتقال السياسي في بوليفيا إلى الديمقراطية، وتشيد بالشعب البوليفي لدعمه دستوره وديمقراطيته وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.



وأضاف بومبيو - في تصريح - أنه يجب على من شاركوا في التلاعب في انتخابات أكتوبر الماضي الخاطئة في بوليفيا، التنحي لصالح البلاد والسماح لشعب بوليفيا بإعادة بناء مؤسساته.



ولفت إلى أن المواطنين البوليفيين من كل حزب سياسي يستحقون سماع أصواتهم في عملية انتخابية تحترم حقوق جميع المواطنين من خلال صناديق الاقتراع ، وليس بالعنف.



وقال إن بلاده تؤيد دعم الحريات مثل حرية الصحافة والتجمع والاحتجاج السلميين وتدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن هذا العنف ، واحترام سيادة القانون ، وحقوق جميع المواطنين في المشاركة في بناء مستقبل بوليفيا ، أيا كانت وجهات نظرهم.



وأوضح أن الولايات المتحدة تدعو الجمعية التشريعية متعددة القوميات في بوليفيا إلى دعم الجهود الرامية إلى تعيين محكمة انتخابية عليا جديدة من أجل تمهيد الطريق لجميع البوليفيين للمشاركة في أقرب وقت ممكن في انتخابات حرة ونزيهة حقًا تعكس إرادتهم.



وقال بومبيو "ندعو جميع الأحزاب والمواطنين في بوليفيا، والشركاء الدوليين للعمل معًا لدعم عملية الانتقال وفقًا للمعايير الوطنية الدستورية ومبادئ الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية ، كما نتعهد بدعمنا للشعب البوليفي وللحكومة الانتقالية وهي تستعد لهذه الانتخابات".