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أخبار العالم

موسكو: محاولات واشنطن تصنيف الإرهابيين في سوريا كمعارضة معتدلة "غير مقبولة"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أ ش أ
وصف نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف محاولات الولايات المتحدة لتصنيف الجماعات الإرهابية في سوريا بأنها معارضة معتدلة بـ"الأمر غير المقبول".

وقال سيرومولوتوف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الجمعة/ - "نرفض بشكل قاطع محاولات تصنيف الجماعات الإرهابية، مثل هيئة تحرير الشام، كمعارضة معتدلة من قبل الولايات المتحدة.

واكد نائب وزير الخارجية الروسي ان مثل هذه المحاولات بالنسبة لنا غير مقبولة وسنبلغ جميع شركائنا بهذا الموقف".

وأشار إلى أن هذه المسألة أثارها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر الماضي.

واوضح أنه لا يجوز تقسيم الإرهابيين إلى "سيئ" و "جيد"، بغض النظر عن الأسماء الجديدة التي تحملها المجموعات الإرهابية الدولية.
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