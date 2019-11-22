الأمن العراقي يفرق المحتجين قرب ميناء أم قصر ويعيد فتحه

أفادت قناة "العربية" بأن قوات الأمن العراقية فرقت محتجين كانوا يغلقون ميناء أم قصر المطل على الخليج العربي، وأعادت فتحه ولكن دون عودته للعمل حتى الآن.



وكان عدد كبير من المحتجين قد أغلقوا ميناء أم قصر منذ الثلاثاء الماضي، في مسعى لزيادة الضغط على الحكومة حتى تستقيل، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.



وأغلق عشرات المحتجين ميناء أم قصر الذي يُعتبر بوابة العراق المائية مع العالم، ورفع المحتجون شعارات تُطالب بالخدمات وتوفير فرص العمل، ونددوا بإيران، التي كانت أحد العوامل الرئيسية لخروج المتظاهرين.



ولم يحدد المحتجون موعدًا لإعادة فتح الميناء، مبقين إغلاقهم للميناء متبوعًا بما قد تتخذه السلطة من إجراءات.



وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إن غلق ميناء أم قصر الرئيسي في العراق من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن.