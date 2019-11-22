بعد تخلصها من الوزن الزائد.. 15 صورة تبرز رشاقة أيتن عامر فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها حيث أكملت عامها الـ 33، وتعد أيتن من النجمات اللاتى يهتمن بأناقتهن ومظهرن أثناء حضورها مختلف المناسبات.



لفتت الأنظار الفنانة أيتن عامر فى الأونة الأخيرة، وذلك بعد اتباعها حمية غذائية ساعدتها فى التخلص من الوزن الزائد و حصولها على قوام رشيق، وأصبحت أيتن عامر تعتمد على الإطلالات والتصميمات العصرية والتى تبرز جمالها وأناقتها.



وتتميز أيتن عامر بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات، كما تحرص دائما على التنوع بين التصميمات المختلفة ولا تسير على وتيرة واحدة.



تحرص أيتن عامر على اختيار التصميمات التى تتناسب مع قوامها وتمنحها أيضا مظهرا جذابا، كما تتنوع تصميمات فساتينها بين الطويل والقصير وكل منهما يكون متناسقا معها.



تعتمد أيتن عامر أيضا على صيحات المكياج التى تكشف عن جمال ملامحها، وتسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها، فهى تحرص على الاهتمام بإطلالاتها ومظهرها ومواكبة أحدث صيحات الموضة.

