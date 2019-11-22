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مرأة

تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:47 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بstories جديدة خلال حضورها حفل عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.

أطلت هنا الزاهد خلال هذا الحفل بإطلالة لافته، حيث ارتدت تنورة قصيرة تصل أعلى الركبة، وأتسمت بالقماش اللامع مع بليزر من نفس قماشة التنورة، و نسقت معهما بلوزة ستان باللون الأسود.

وأكملت هنا الزاهد إطلالتها بحقيبة سوداء متوسطة الحجم، فيما أعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.


تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب
تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب
تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب
تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب
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