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رياضة

مباراة جنوب أفريقيا وغانا.. صاروخية منساه تعادل للبلاك ستارز.. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:16 م
منتخب غانا الأولمبي
منتخب غانا الأولمبي
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محمد السعيد
أحرز إيفانز منساه هدف التعادل لصالح غانا في شباك جنوب أفريقيا، في المباراة التي تجمعهما، لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

كان منتخب جنوب أفريقيا تقدم عن طريق كرة اصطدمت بالمدافع حبيب محمد لاعب غانا ودخلت مرمى البلاك ستارز في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وجاء هدف تعادل غانا عن طريق كرة استلمها إيفانز منساه قبل حدود منطقة جزاء جنوب أفريقيا، وسددها صاروخية، لتسكن الشباك في الدقيقة 51.

يذكر أن منتخب جنوب أفريقيا خسر في الدور نصف النهائي أمام مصر بثلاثية نظيف، بينما خسر منتخب غانا أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح.

ويتأهل الفريق الفائز من مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مباشرة إلى أولمبياد طوكيو بصحبة منتخب مصر وكوت ديفوار، فى حين سيعود الفريق صاحب المركز الرابع الى بلده دون اى انجاز .

وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار، اليوم، الجمعة في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة، في المباراة النهائية.
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