بـ 10 جنيهات.. وصفة سحرية تحافظ على لون شعرك وحيويته بعد الصبغة

الرغبة في التجديد والحصول على مظهر جذاب من أكثر الأمور المهمة لدى كثير من الفتيات، لكن صبغ الشعر باستمرار من الأمور التي قد تؤدي إلى تلف الشعر، خاصة أن الفتيات تلجأ للصبغة مرة أخرى بسبب بهتان لون الصبغة بعد فترة قصيرة.



ونشر موقع "health line" وصفة سحرية تحافظ على لون الشعر وحيويته بعد الصبغة.





- المكونات :-



• كاكاو

• ماء ورد

• زيت جوز الهند







- الطريقة :-



• يتم خلط جميع المكونات بكمية تناسب طول وكثافة شعرك حتى يصبح قوامها متماسك مثل الكريم.



• يتم وضعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف.



• تترك على الشعر لمدة من نصف ساعة إلى ساعة، ثم يتم غسل الشعر بماء فاتر.

