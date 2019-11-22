لسبب تافه.. شجار بين راكبين على متن طائرة قبيل هبوطها

تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية، مقطع فيديو يرصد لحظة نشوب شجار بين اثنين من المسافرين على متن رحلة جوية بينما كانت الطائرة تستعد للهبوط، لسبب تافه أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان سبب الشجار هو "نافذة الطائرة"، والتي كانت أحدهما يرغب في إبقائها مفتوحة، في حين كان الآخر مصرًا على إغلاقها بأي شكل.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المشكلة بدأت عندما قام أحد المسافرين بفتح غطاء النافذة التي توجد بجواره قبيل هبوط الطائرة، وهو ما أثار استياء الراكب الذي كان يجلس في المقعد الخلفي، والذي أشار إلى أن الضوء ساطع للغاية، وسارع بإغلاق غطاء النافذة.



إلا أن الراكب الجالس أمامه أعاد فتح النافذة مجددًا بغضب، ليقوم هو بإغلاقها للمرة الثانية، واستمر الأمر على هذا الحال حتى تصاعدت حدة الشجار وبدأ الراكبان في التحدث مع بعضهما باستياء، وأخذ كل منهما يطالب الآخر بالتوقف.



وبعد ذلك حضرت إحدى مضيفات الطائرة، إثر قيام الراكب الجالس في المقعد الأمامي بطلب مساعدتها، في حين كان غريمه يصور الواقعة بهاتفه المحمول؛ واستمر الشجار حتى بعد حضور المضيفة، وتصاعدت حدته أكثر فأكثر؛ ولم يتبين كيف تم حل ذلك الخلاف حتى نهاية الفيديو، حيث كان كل منهما يواصل اتهام الآخر بالوقاحة، واستمرت مشكلة فتح وإغلاق النافذة.



وتمت مشاركة الفيديو الخاص بهذه الواقعة على موقع "إنستجرام"، حيث أثار موجة من الجدل حول أي من الراكبين هو المخطئ، كما أثار سخرية العديد من الرواد، الذين وصفوا الأمر برمته بـ"السخيف". ولم تتم الإشارة إلى مكان التقاط ذلك الفيديو تحديدًا.

