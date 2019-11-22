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اقتصاد

أونكتاد: أفريقيا تفوقت على القارات فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:50 م
جيمس زان، مدير قسم
جيمس زان، مدير قسم الاستثمار والمشاريع ب "أونكتاد"
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علياء فوزي و محمد يحيى
قال جيمس زان، مدير منظمة الأونكتاد، إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى أفريقيا زادت 11%، متفوقة على كافة قارات ومناطق العالم.

وأضاف جيمس زان خلال مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا 2019 أن كثير من دول العالم تهتم بالاستثمار في القارة الإفريقية، حيث أقرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون للاستثمار في أفريقيا، ويخصص الاتحاد الأوروبي قيم محددة للاستثمار في القارة الأفريقية، كما قامت دول إفريقيا بتطبيق سياسات وبرامج لجذب الاستثمارات وضمان استدامة النمو والتنمية،والتوسع في تطوير البنية التحتية والنقل.

ومن جانبع قال كريس أنتونوبولوس، المدير التنفيذي لشركة "ليكيلا باور"، المتخصصة في توليد الطاقة المتجددة في إفريقيا، إن هناك فرص واعدة لنمو قطاع الطاقة المتجددة في القارة، خاصة أن 600 مليون إفريقي، يمثلون نصف سكان القارة، لا يتصلون لمصادر مستدامة للطاقة.

وأكد أنتونوبولوس، على سعادته بتجربة مصر العظيمة في الاتجاه للطاقة المتجددة، وخططها الطموحة لتوليد 20% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2020، تصل إلى 42% بحلول عام 2035.

وقالت تشارمين هوفيت، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، المتخصصة في الحلول التقنية، إن توفير الحلول التقنية لصالح التعليم والشباب والشركات الصغيرة، سيحقق الشمول التكنولوجي في قارة إفريقيا، مشيرة إلى تجارب دول القارة الجريئة في التحول التقني، مثل استبدال الكتب بالحواسيب اللوحية، وأكدت سعي شركتها لمضاعفة الاستثمارات في دول القارة.

وقال الدكتور عمر سكر، رئيس مجلس إدارة شركة نواة، المتخصصة في التجارب المعملية، إن هناك مليون باحث في العلوم الطبية والمعملية في إفريقيا، ولكن فقر الإمكانيات يمنعهم من توفير الحلول العلمية لشعوبهم، وهذا ما قامت شركة نواة بتوفير الحل له، حيث قدمت فرصة تحليل 25 ألف عينة من 9 دول في القارة منها مصر، خلال أربع سنوات، ما يساهم في ازدهار الحركة العلمية بالقارة، مشيرا إلى أن شركة نواة تستهدف جذب 100 مليون دولار استثمارات، خلال 10 سنوات، وتوظيف ألف عامل.

وأضاف الدكتور عمر سكر إن شركته حصلت في العامين الماضيين على دعم مالي وفني من وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتعليم العالي والبحث العلمي، ما أدى إلى تسريع نمو الشركة.
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