سامي عبد العزيز: مصر تحتاج لتجديد الخطاب الإعلامي .. فيديو

قال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور سامي عبد العزيز، إن مصر في أمس الحاجة لتجديد الوعي والخطاب الإعلامي، لافتا إلي أن هناك علاقة بين الوعي والإصلاح السياسي الذي دائما ما يتحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته الوطنية.



ونوه "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن الوضع الحالي يحتاج إعلاما مهنيا محترفا، يستطيع الوصول لكل بيت مصر.



مؤكدا أن هناك دعوات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كل تصريحاته حول تطوير الخطاب الإعلامي، ما يستلزم إنشاء مركز بحوث حرفي ومهني، يستطيع دراسة متطلبات المشاهدين.



وتابع، أن ذلك المركز المهني يستطيع من خلال دراسته تغيير النماذج الإعلامية غير المرغوب فيها، وتشجيع النماذج المرغوبة جماهيريا.



أوضح أن هناك الكثير من الجماهير المصرية عرضت عن مشاهدة الكثير من القنوات والبرامج المصرية، ما يستلزم وضع دراسة لإعادة هذا الجمهور المصري الواعي.