تامر حسني يتألق في حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب .. صور

تألق الفنان تامر حسني، في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا للشباب، وقدم الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، باستاد القاهرة.



وتحمل الأغنية اسم "إحنا جيل جديد"، وهي من كلمات وألحان تامر حسنى، وتوزيع عبد الرحمن شوقى، ميكس وماستر عادل حقى، والحفل من تنظيم المنتج وليد منصور.



كما يحيى تامر حسنى حفلًا غنائيًا ضخمًا عقب داخل إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، عقب حفل ختام البطولة الأفريقية مباشرة، وسط حضور الآلاف من طلاب الجامعة.



يذكر أن آخر ألبومات تامر حسني الفنية، ألبوم "عيش بشوقك"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وتضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "كفاياك اعذار"، و"ناسيني ليه".



كما ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" بعد تأجيل عرضه في السينمات أكثر من مرة.