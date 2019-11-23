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أخبار العالم

على تويتر.. بولتن يفتح معركة جديدة مع ترامب بسبب إقالته

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:51 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، البيت الأبيض، بمنعه من الوصول إلى حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ لحظة إقالته قبل نحو شهرين وحتى استعادته أخيرًا.

وغرد بولتون على حسابه: "منذ الإقالة من منصب مستشار الأمن القومي، رفض البيت الأبيض إعادة وصولي إلى حسابي الشخصي على (تويتر). ربما كانوا يخشون من أن أقول شيئًا؟ وبالنسبة لأولئك الذين ظنوا أنني لذت بالفرار، مجبر على أن أخيب أملهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في 10 سبتمبر، أنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، بالتخلي عن خدماته في البيت الأبيض، قائلًا إنه "طلب من بولتون تقديم استقالته".
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