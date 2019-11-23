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رياضة

شيتوس عقب فوز المنتخب الاولمبي : الحمد الله تحيا مصر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:03 ص
وائل رياض شيتوس
وائل رياض شيتوس
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كريم ناصر
نشر لاعب النادى الأهلى السابق وعضو الجهاز الفني بالمنتخب الأوليمبي وائل رياض شيتوس صورة جديدة له عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.

وكانت الصورة من فوز المنتخب الأوليمبى بٱمم افريقيا تحت سن ٢٣ و تٱهله لاولمبياد طوكيو .

وعلق على الصورة قائلا : الحمد الله تحيا مصر

وتوج منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة مساء الجمعة 22 نوفمبر.
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