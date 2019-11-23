فوتوشوب.. جورج كلوني وأنجلينا جولي في مهرجان القاهرة السينمائى

يستمر مهرجان القاهرة السينمائى فى عرض مجموعة من أحدث الأفلام العالمية والعربية خلال دورته الـ41 برئاسة المنتج محمد حفظى.



وشجعت صور نجوم حفل الإفتتاح بدار الأوبرا المصرية مصمم الجرافيك محمد جابر على وضع لمسته بإضافة العديد من ممثلي هوليوود بجوار الممثلين المصريين على السجادة الحمراء.



ومن أبرز الممثلين الذين حضروا في الصور الفوتوشوب، الممثل العالمي آل باتشينو والممثل العالمي جورج كلونى والممثلة العالمية أنجلينا جولي والممثل العالمي براد بيت، وكريس هيمسوورث، ونجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.



مهرجان القاهرة السينمائي يحتفى بالسينما المكسيكية لتكون ضيف شرف الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل، على أن يشمل برنامج التكريم عرض 8 أفلام، وتكريمين، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات والمحاضرات التي تُلقي الضوء على صناعة السينما المكسيكية.



احتفاء مهرجان القاهرة السينمائي بالسينما المكسيكية، في الدورة 41 يشمل تكريم شخصيتين بارزتين في صناعة السينما المكسيكية، هما؛ السيناريست والمخرج المخضرم جويرمو أرياجا الذي ترشح للأوسكار، كما حاز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائي ، والمخرج كارلوس ريجاديس صاحب الأسلوب الشعري التجريبي، الفائز بجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي، كما يشارك السيناريست ميشيل فرانكو الحائز على جائزة نظرة ما لمرتين وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية، ويحل ضيفا على المهرجان بمناسبة تكريم السينما المكسيكية أيضا المخرج جابريل ريبشتاين الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين الذي قدم النسخة المكسيكية من "بداية ونهاية" لنجيب محفوظ.



يشمل برنامج التكريم أيضا، إلقاء جويرمو أرياجا، الذي يعتبر أحد أهم الأسماء في الموجة الجديدة للسينما المكسيكية بالأفلام التي كتبها مثل "بابل" و"21 جرام" و"آموريس بيروس"، محاضرة مطولة مدتها 3 ساعات عن فن كتابة السيناريو، وكذلك يقام حوار مفتوح مع كارلوس ريجاديس حول أعماله السينمائية، بالإضافة إلى مشاركة الضيوف الأربعة في مائدة مستديرة حول صناعة السينما في المكسيك.



