ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد ياسر ريان: قراءتي للمباريات من على الدكة سر تألقي.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:12 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
Advertisements
محمد رشاد
أكد أحمد ياسر ريان، لاعب منتخب مصر الأولمبي، على أن تغييره لمجريات المباراة عند مشاركته بديلا توفيق من الله ، مشيرا الى أن قرائته الجيدة للمباراة من الخارج تعطيه أفضلية فى إنهاء الهجمات بشكل جيد .

وقال ريان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: “تغييري لمجريات المباراة عند المشاركة بديلا توفيق من الله، أي لاعب بديل لديه طاقة أن يدخل اللقاء ويعمل كل ما بوسعه”.

وأكمل : “أقرأ مجريات المباراة من على الدكة قبل دخولي، وأعمل على العودة للأهلي والوصول للمنتخب الأول”.

كان منتخب مصر، قد توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي بهدفين مقابل هدف، وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

تواجد خمسة لاعبين من منتخب مصر في التشكيل الأفضل لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ، هم محمد صبحي واحمد رمضان بيكهام ، ومصطفى محمد وعمار حمدي ورمضان صبحي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. منتخب مصر يكتفي بهدف وحيد في الشوط الأول.. فيديو

أداء سيئ.. هاني حتحوت ينتقد لاعبي منتخب الأوليمبي ويشيد بالافتتاح.. فيديو

وزير الرياضة: فوز المنتخب الأولمبي على مالى تحقق بكفاح اللاعبين.. فيديو

البدري يكشف فرص لحاق رمضان صبحي ومصطفى محمد بـ المنتخب الأول

غياب نجمي الأهلي والزمالك.. التشكيل المتوقع لـ المنتخب الأوليمبى أمام الكاميرون

العلامة الكاملة.. منتخب مصر الأوليمبي يهزم الكاميرون بثنائية مصطفى محمد .. صور

ترشيحاتنا

حكم المسح على الجورب وشروطه ومتى يبطل .. الإفتاء توضح |فيديو

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور

كريم فهمي يعلق على مستوى رمضان صبحي

موقف محمد صلاح.. التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام كريستال بالاس بالدوري الأنجليزي .. اليوم

الحضري يهنئ المنتخب الأولمبي بـ كأس الأمم .. ويوجه رسالة لـ محمد صبحي

طاهر يروي قصة قناع لاكاسا دي بابل ويؤكد.. انتصرنا على أقوى الفرق الإفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور