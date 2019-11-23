أحمد ياسر ريان: قراءتي للمباريات من على الدكة سر تألقي.. فيديو

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب منتخب مصر الأولمبي، على أن تغييره لمجريات المباراة عند مشاركته بديلا توفيق من الله ، مشيرا الى أن قرائته الجيدة للمباراة من الخارج تعطيه أفضلية فى إنهاء الهجمات بشكل جيد .



وقال ريان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: “تغييري لمجريات المباراة عند المشاركة بديلا توفيق من الله، أي لاعب بديل لديه طاقة أن يدخل اللقاء ويعمل كل ما بوسعه”.



وأكمل : “أقرأ مجريات المباراة من على الدكة قبل دخولي، وأعمل على العودة للأهلي والوصول للمنتخب الأول”.



كان منتخب مصر، قد توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي بهدفين مقابل هدف، وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



تواجد خمسة لاعبين من منتخب مصر في التشكيل الأفضل لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ، هم محمد صبحي واحمد رمضان بيكهام ، ومصطفى محمد وعمار حمدي ورمضان صبحي .