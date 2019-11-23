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الأرصاد تحذر من موجة حارة تشهدها البلاد الاثنين المقبل.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: "إننا مازلنا نعيش طقسا معتدلا خريفيا مستقرا اليوم، السبت، وبعد غد، الأحد"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 23 و24 درجة خلال ساعات النهار.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الطقس يشهد برودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، موضحة أن هناك انخفاضا واضحا في درجات الحرارة الصغرى.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية ولا يوجد أي نشاط للرياح، أما البحران الأحمر والمتوسط فمعتدلان ومهيئان لجميع العمليات والأنشطة البحرية وعمليات الصيد والملاحة.

وأشارت إلى أنه بداية من الاثنين القادم، تشهد البلاد موجة من ارتفاع في درجات الحرارة وتستمر حتى الثلاثاء، فضلا عن نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة خلال هذه الفترة، وبعدها عود حالة الاستقرار مرة أخرى للبلاد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، كالآتي:

الصغرى - الكبرى
القاهرة 13 24
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 24
دمنهور 14 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 14 24
مطروح 14 22
السلوم 12 22
سيوة 11 23
الطور 16 24
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 16 28
مرسى علم 19 27
الفيوم 14 25
بنى سويف 10 25
المنيا 10 25
أسيوط 11 26
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 15 28
أسوان 16 28
أبوسمبل 14 28
الوادى الجديد 10 28
شلاتين 21 29
ابو رماد 21 28
بورسعيد 17 23
دمياط 17 22
الزقازيق 13 23
الاسماعيلية 10 24
السويس 13 24
العريش 09 23
رفح 09 22
رأس سدر 14 23
نخل 05 22
نويبع 18 24
طابا 15 21
كاترين 04 18
حلايب 23 28
رأس حدربة 21 27




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