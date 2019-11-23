الصداع النصفي وسوء التنفس.. 5 علامات تدل على جفاف الجسم

يعاني بعض الأشخاص من عدة أعراض من أبرزها الصداع وجفاف البشرة، فتكون بسبب نقص كمية السوائل بالجسم، فتعرف على علامات جفاف الجسم، وذلك وفقًا لموقع " everydayhealth".



سوء التنفس



التنفس عن طريق الفم يعمل على جفاف اللعاب وسوء التنفس، ويقول دكتور جون هيغينز أستاذ الطب بجامعة تكساس في هيوستن أن كمية اللعاب الموجود في الفم عند جفافها ينتج جراثيم، ورائحة فم كريهة.



جفاف الجلد

يعاني الكثير من الأشخاص من جفاف الجلد ووجود الحكة بسبب الالتهابات التي يسببها جفاف البشرة، ومن أسبابه عدم شرب المياه، وعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر تحارب الجفاف.



تشنجات العضلات



عندما يفقد الجسم السوائل يحدث تقلصات في العضلات، ولاسيما في الطقس الحار، فجفاف الجسم يعد من الأعراض الخطيرة على الجسم.



الرغبة في تناول الطعام



عند الشعور بجفاف في الجسم فإنه يحتاج إلى تناول الطعام المفيد لهذه الحالات، ولاسيما تناول السكريات فهي ضرورية لصحة الكبد، فينصح الأطباء بتناول الشيكولاته عند الشعور بفقدان السوائل داخل الجسم.



الصداع النصفي



يشعر الشخص بالصداع النصفي عند فقدان الجسم لكميات كبيرة من المياه، فاثبتت الابحاث ان تناول الماء والعصائر الطبيعية تساعد الجسم في التخلص من السموم والجفاف.

