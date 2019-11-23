العلامة الكاملة.. محمد النني يوجه رسالة إلى منتخب مصر الأولمبي

هنأ محمد النني لاعب وسط نادي ارسنال الإنجليزي والمعار لنادي بشكتاش التركي، ومنتخب مصر المنتخب الأولمبي، بعد حصوله على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وغرد "محمد النني" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: "الف مبروك لمصرنا الحبيبة وشعبها حصول منتخبنا الأوليمبي الرائع علي العلامه الكاملة بوصوله لأولمبياد طوكيو وحصوله علي كأس أفريقيا الف مبروك للجهاز الفني واللاعبين الرائعين".



كان منتخب مصر الأوليمبي توج بلقب مسابقة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت أمس الجمعة باستاد القاهرة الدولي.



واختارت اللجنة رمضان صبحي كأفضل لاعب في البطولة، ومحمد صبحي كأفضل حارس مرمى، ومصطفى محمد هداف البطولة بتسجيله 4 أهداف، ليسيطر الفراعنة الصغار على جوائز البطولة.