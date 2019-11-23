قمة مغربية.. الوداد يواجه الرجاء في دور الـ 16 من البطولة العربية

يستضيف ملعب "محمد الخامس"، في تمام التاسعة مساء اليوم، مباراة الديربي التي تجمع بين قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء، في قمة مباريات مرحلة الإياب للدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".



كانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على الملعب ذاته، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث بادر الوداد بالتسجيل عن طريق إسماعيل حداد، فيما أدرك فابريس كايل التعادل لفريق الرجاء.



ويكفي الوداد التعادل سلبيا في مباراة الإياب أو تحقيق الفوز، لضمان العبور إلى الدور المقبل، بينما يحتاج الرجاء للتعادل إيجابيا بأكثر من هدف أو الانتصار بأي نتيجة للحاق بالفرق المتأهلة إلى ربع النهائي.



وتأهل الرجاء لدور الـ 16 في البطولة العربية بعدما تخطى عقبة فريق هلال القدس الفلسطيني في دور الـ32، بعد فوزه ذهابا في "الدار البيضاء" بهدف دون رد، قبل أن يكرر انتصاره في العودة بهدفين دون مقابل، أما الوداد، فنجح في الفوز على المريخ السوداني العنيد في الدور ذاته، بعد أن فرض عليه تعادلا بهدف لمثله على ملعبه ووسط جماهيره، قبل أن يحسم التأهل بالفوز إيابا بهدفين دون رد، لتسفر قرعة ثمن النهائي عن صدام ناري مع جاره الرجاء.



ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم العديد من الغيابات في صفوف الفريقين، حيث سيغيب عن صفوف الوداد كلًا من، من صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي، وأيمن حسوني ثم زهير المترجي بسبب الاصابة، فيما يغيب عبد اللطيف نصير ويحيى جبران بسبب الإيقاف، بينما يغيب عن صفوف الرجاء كلًا من، عمر بوطيب، وعمر العرجون وعبد الإله الحافيظي.