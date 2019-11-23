حشمت في البيت الأبيض على «watch IT».. قريبا

أعلنت منصة "watch IT" الرقمية عن عرض مسلسل «حشمت في البيت الأبيض» حصريا لأول مرة على "watch IT"، بطولة الفنان الكوميدي بيومي فؤاد وإنعام سالوسة ورانيا ملاح.



ويقوم ببطولة العمل، كل من بيومي فؤاد، هبة عبد الغني، إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال، وهنا زهران، ومن تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف مسئول تطوير المحتوى بالشركة المنتجة، وإخراج مصطفى فكري.



سلسلة "حشمت في البيت الأبيض"، فكرة محمد الشواف وسيناريو وحوار ورشة كتابة شارك فيها محمد أبو السعد وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع، ومن إخراج مصطفى فكرى، وبطولة بيومى فؤاد، وإنعام سالوسة، وبدرية طلبة، وحمدي الميرغني، وإسلام جمال، وهبة عبد الغني، ورانيا ملاح، وأحمد جمال سعيد، وأحمد رأفت، وأسماء جلال، وكذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.



وأعلنت المنصة الرقمية ان هذه الخطوة تأتي بعد طلب المشاهدين الاستمتاع بمثل تلك الأعمال المميزة و التي حققت نجاحا حديثا في دور العرض السينمائي او الدرامي وتتمني ان يستمتع المشاهد بكل ما يتاح علي شاشات التليفزيون من خلال ما يقدم من محتوى مميز.