نشاط مكثف لرئيس الوزراء خلال منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019.. شهد توقيع اتفاقيات اقتصادية.. التقى رئيس مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.. وشارك فى جلسة تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص

مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة مهدت البيئة المناسبة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعاته الحالية والمستقبلية

مصر تهتم للغاية بملف إشراك الشباب فى جهود التنمية وإعداد الكوادر المؤهلة للقيادة

حريصون على تدشين تعاون إنمائي مع مصر واعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية

المشروعات القومية وفرت ٥ ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية

تشاكرابارتى يُشيد بحجم الإنجاز الذى تحقق فى العاصمة الإدارية الجديدة فى فترة قصيرة من الزمن

آدم بوهلر:

الولايات المتحدة تود أن ترى مصر دومًا قوية وتمثل نموذجًا تنمويًا للدول الأفريقية..وأبهرتنى الخدمة بمصر للطيران



خلال حضوره منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC (التابعة للولايات المتحدة)، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير الولايات المتحدة فى مصر.



واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر لحرص مؤسسة التمويل الدولية على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، واعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم.



وعقّب بوهلر بأن هناك رغبة سياسية من جانب البيت الأبيض فى تعزيز التعاون مع مصر، وسوف تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون، خاصة بعد تعيين سفير جديد للولايات المتحدة فى القاهرة.



وأضاف أن الفترة القادمة سوف تشهد العمل بين المؤسسة ووزارة الاستثمار على الصياغة النهائية لمشروع اتفاق إطارى ينظم التعاون بين الجانبين فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر.



وتطرق بوهلر إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نفذته مصر، مُبديًا تقديره البالغ لما حققه هذا البرنامج من نجاح لافت، مُضيفا أن الولايات المتحدة تود أن ترى مصر دومًا قوية وتمثل نموذجًا تنمويا للدول الأفريقية.



من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المشروعات التنموية التى يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، سواء على الصعيد المحلى، متمثلة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروع إحلال المركبات التى تعمل بالسولار بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، أو على الصعيد الإقليمي مثل مشروع الربط الكهربي بين مصر وإثيوبيا والسودان.



واختتم رئيس مؤسسة التمويل الدولية حديثه بالإشادة بمستوى الخدمة على رحلة مصر للطيران بين واشنطن والقاهرة، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يستقل فيها رحلة لمصر للطيران، وقد أبهره مستوى الخدمة على الطائرة، وما وصلت إليه شركة مصر للطيران من أداء متميز.



كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم فى الجلسة النقاشية الموسعة تحت عنوان "تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص"، إلى جانب الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزراء من بريطانيا، ونيجيريا، وممثلى عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019.



وردًا على سؤال بشأن مدى جاهزية مصر لاستغلال امكانات القطاع الخاص، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت على مدار السنوات الخمس الماضية بظروف استثنائية كان يتوجب معها تحمل الدولة العبء الأكبر فى القيام بمشروعات ضخمة فى مجال البنية التحتية، كانت تفوق إمكانات القطاع الخاص، وهذه المشروعات هى التى مهدت البيئة المناسبة وهى التى يعتمد عليها القطاع الخاص فى استثماراته الحالية والمستقبلية، حيث مهدت الطريق للقطاع الخاص للقيام بالاستثمارات اللازمة.



وأضاف رئيس الوزراء أن القطاع الخاص بدأ منذ فترة بالفعل فى الإسهام الفعال فى النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP، وأيضًا من خلال مشروعات مهمة أخرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية.



من جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى الجهود التي قامت بها الحكومة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، بما فى ذلك توفير البنية التحتية، ووضع الإطار التشريعي الذى يشجع المستثمرين، ويقدم لهم الحوافز، ويضمن لهم كل الضمانات الممكنة. كما أشارت إلى أن مصر قد تبنت أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاستثمار، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما كان له أثر إيجابي على وضع الاستثمار فى مصر.



وردًا على سؤال بشأن ما قامت به الحكومة لتقديم ضمانات للمستثمرين ضد مخاطر الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة وفرت ضمانات وتيسيرات لتحويل العملة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات استثمارية شفافة ومعلنة، وقوانين تضمن حقوق المستثمر.



وحول مستقبل التعاون مع أفريقيا، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تمثل قاطرة لتعزيز التبادل التجاري، وستكون محركًا أساسيًا للتنمية والتعاون بين الدول الأفريقية، لا سيما وأن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا يتجاوز ١٠٪؜ من حجم تجارتها مع العالم الخارجي.



وأكد رئيس الوزراء أن هناك تحديات لا تزال موجودة، وأهمها ضعف البنية التحتية وخطوط الاتصال بين الدول الأفريقية، ومن ثم فإن مصر تولى هذا الموضوع اهتمامًا بالغًا، ويتم دراسة عدة مقترحات لإقامة مشروعات نقل ومواصلات فى مجال السكك الحديدية والنقل البحري، بالإضافة إلى المشروع الطموح للربط الكهربي بين مصر والسودان وإثيوبيا.



وردًا على سؤال حول ما تقوم به مصر لإدماج الشباب فى جهود التنمية وصناعة المستقبل، أشار رئيس الوزراء إلى ان مصر تهتم للغاية بملف إشراك الشباب فى جهود التنمية وإعداد الكوادر المؤهلة للقيادة، لا سيما وان ٦٠٪؜ من سكان مصر ينتمون لفئة الشباب.



وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للشباب سواء من خلال المشروعات القومية التى وفرت ٥ ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية، وكذا فرص عمل من خلال توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أثمر عن تخفيض معدل البطالة بمعدلات غير مسبوقة.



كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما قامت به الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ترشيح عدد كبير من الشباب الذين يتولون مناصب قيادية كنواب وزراء، ونواب محافظين، وهو ما يعطى زخمًا وحيوية للحكومة من خلال ما لدى الشباب من أفكار خلاقة وغير تقليدية.



كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، ، سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



وخلال اللقاء، أشاد تشاكرابارتى بحجم الإنجاز الذى تحقق فى العاصمة الإدارية الجديدة فى فترة قصيرة من الزمن، فعقّب رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن رئيس وزراء رواندا ذكر له بالأمس أن حجم الإنشاءات التي رآها تحققت فى العاصمة الإدارية فى ثلاث سنوات، تستغرق فى دول أخرى ما بين ١٠ إلى ١٥ عامًا.



وأكد رئيس الوزراء أن مصر على مدار الفترة الماضية سعت إلى حشد الجهد القارى والدولي من أجل تعزيز مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا، ومنها المشروع الطموح للربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وما يمثله من فرص واعدة لتعزيز التنمية في القارة الأفريقية.



واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



واستهل نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي اللقاء بالإعراب عن تقدير البنك لعلاقات التعاون الممتدة مع مصر منذ ما يزيد على ٤٠ عامًا، والتى انعكست على العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها على مدار تلك السنوات.



كما أعرب عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على الأداء المتميز للاقتصاد المصرى، والذى عبرت عنه تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية، وكذا مؤسسات التصنيف الائتمانى.



وأشار إلى قيام مصر بإصدار سندات خزانة مدتها ٤٠ عامًا، معتبرًا إقبال المستثمرين على شراء تلك السندات شهادة ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.



واستعرض نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى مجالات التعاون القائم والمستقبلي مع مصر فى مجالات النقل، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والمياه، مُضيفا أن البنك إلى جانب ما يوليه من اهتمام بتقديم التمويل فى مجالات البنية التحتية، فنحن أيضًا مهتمون بتمويل المشروعات التي تحقق التنمية الاجتماعية، وأهمها ما يتعلق بقطاع التعليم.



من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون ليمتد إلى مجالات أخرى. وفى هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على ما ذكره المسئول الأوروبى بشأن أهمية التعاون فى قطاع التعليم، مُشيرًا إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بإقامة جامعات تكنولوجية، وتطوير التعليم الفنى، لا سيما بعد أن أصبح هذا المجال محل احتياج متزايد من أجل تحقيق التنمية وكذا التطوير الصناعى والتكنولوجي.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر لديها الآن ثلاث جامعات تكنولوجية، ونتطلع لإقامة جامعة تكنولوجية على الأقل فى كل محافظة من محافظات مصر.



وفى ختام اللقاء، أثنى المسئول الأوروبى على ما ذكره رئيس الوزراء بشأن اهتمام الدولة بتطوير التعليم، بما فى ذلك التعليم الفنى وإقامة جامعات تكنولوجية، مُؤكدًا ان ذلك يعكس ارتقاء مصر إلى مرحلة أعلى من مراحل التنمية.