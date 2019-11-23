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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: توفير اللوجيستيات الداعم الأول لنمو التجارة بين مصر وإفريقيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:53 م
صدى البلد
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علياء فوزي
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن نمو التجارة بين مصر والقارة الإفريقية يعتمد فى المقام الأول على توفير اللوجستيات لتسهيل حركة التجارة مشيرا إلى أن التمويل مهم ولكنه اولوية ثانية.

وأضاف توفيق، خلال جلسة آفاق الاستثمار العربى الافريقى المشترك فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية بمؤتمر الاستثمار فى أفريقيا 2019 ، أن وزارته اتخذت خطوة لتقديم اللوجيستيات من خلال اطلاق مشروع جسور لتعزيز التجارة مع دول شرق ووسط أفريقيا، حيث يوفر 5 خدمات النقل واللوجستيات لتشجيع المتعاملين في التجارة الخارجية ، وتشمل الشحن البري والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين على البضائع بالإضافة إلى الوساطة والتسويق.

وتابع هشام توفيق: "يستهدف في مرحلته الأولى دول شرق أفريقيا، حيث تم إطلاق أولى مراحل المشروع بتقديم خدمة الشحن البحري على أحد الخطوط الملاحية للشركة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا".

وأكد هشام توفيق، أن الوزارة تسعى لاستكمال مشروع "جسور" والخدمات المقدمة من خلاله في الربع الثاني من 2020 ، والتوسع مستقبلا بهدف الوصول إلى كافة الدول الإفريقية، والسعي لاختيار شركة عالمية لإدارة هذه السلسلة المتكاملة من الخدمات، وإعداد دليل إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الإفريقية.
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