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رياضة

استعدادا للتصفيات الإفريقية.. منتخب الكرة النسائية يلتقى وادى دجلة وديا.. الثلاثاء

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:06 م
منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية
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يسرى غازى
يخوض منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة حسين عبداللطيف مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة وذلك يوم الثلاثاء القادم فى إطار المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

ووصلت منذ قليل لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة لمقر الإقامة للانتظام في المعسكر المغلق للمنتخب ضمن الاستعداد لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وعقدت سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية جلسة مع الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف واللاعبات قبل انطلاق مران الفريق المقرر له في السادسة مساء على الملعب الفرعي باستاد القاهرة وطالبت عبدالحق اللاعبات بضرورة التركيز في التدريبات بشكل قوي واتخاذ إنجاز المنتخب الأوليمبي دافعا لهن في ظل توفير كل متطلبات المنتخب من معسكرات تدريبية بالإضافة إلي العمل علي إقامة سلسلة من المباريات الدولية الودية في الفترة المقبلة.

وشهد مقر الإقامة وصول جميع اللاعبات في مقدمتهن ليلي يوسف المحترفة بالدوري الأمريكي بفريق جامعة جون هوبكنز ونادية رمضان المحترفة في فريق شيكاغو اف سي بالدوري الأمريكي.

كما يضم المعسكر حبيبة خالد وفرح سمير والهام هاني في حراسة المرمى وإيمان حسن وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري وهاجر أحمد وادي عماد ونادين الشافعي واسراء فرج ومروة طلعت وندي الغريب واميرة محمد ونادين غازي وسيلينا صاروفيم ورانا ايهاب ودانا ندي وليلي زاهر وشروط ابراهيم وبسمه محمد وامل ناصر.

تقام تدريبات المنتخب على فترتين صباحا ومساء طبقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف.
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