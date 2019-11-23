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الرئيس السيسي: أفريقيا تستطيع جذب مشروعات بـ تريليونات الدولارات.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:05 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التنمية حق من حقوق الإنسان، موضحًا أنه لابد تغيير حياة الشعوب إلى الأفضل وإعطاء فرص حقيقية للحياة والجميع يساهم فيها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر استثمر في افريقيا 2019: "لدينا فرص وتحديات أيضا، ونستطيع التحرك سريعا لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات"، موضحا أن القارة الإفريقية تستطيع ان تجذب استثمارات ومشاريع بـ ترليونات الدولارات وليس الملايين فقط.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المشاركة المتنوعة في مؤتمر أفريقيا يعكس إرادة حقيقية للتحرك نحو التنمية ، لافتًا إلى أن هناك فرقاً بين سوق كبير قادر وآخر محدود القدرات، والأفضل أن يكون يغني لوجود فرص للتجارة العالمية والدولية.

وانطلق مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في إفريقيا الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد المؤتمر عددا من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

ويستعرض مؤتمر استثمر فى إفريقيا 2019 عددا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الإفريقية، ولا سيما فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.

ورحب الرئيس السيسي بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية وجميع شركاء التنمية في مؤتمر "إفريقيا 2019" تحت شعار "استثمر في إفريقيا".
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