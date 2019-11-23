نقص الأدوية والمستلزمات.. محافظ كفر الشيخ يحيل 3 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 3 أطباء بالوحدة الصحية بقرية كنيسة الصرادوسي بدسوق؛ لتغيبهم عن العمل، ورئيسة التمريض؛ لامتناعها عن إطلاع اللجنة علي سجلات الحضور والانصراف.





وأوضح تقرير المرور على الوحدة من قبل إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام كفر الشيخ، أن القوة الإجمالية للوحدة 39 موظفًا، منهم 12 طبيبًا "3 أطباء بشريين، و3 أطباء أسنان، و6 صيادلة".





وأشار التقرير إلى أنه بالمرور تلاحظ وجود 3 دفاتر حضور و انصراف للعاملين بالوحدة، وخط سير لـ 3 أطباء.





وفيما يخص دفتر الحضور والانصراف الخاص بالإداريين والفنيين، تبين أن التوقيع بخانة الحضور والانصراف لجميع العاملين قبل الموعد القانوني للانصراف، وفيما يخص الأجهزة والأدوية تبين، وجود (جهاز سونار، وكرسي أسنان، وجهاز قياس الضغط)، ويعملون بكفاءة.



