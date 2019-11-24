ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مافيا التسول في مصيدة البرلمان.. تعرف على عقوبة استغلال الأطفال

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
التسول
التسول
Advertisements
حسن رضوان
التسول ظاهرة انتشرت في الشوارع والأماكن العامة بشكل كبير، وتمثل مظهرا مسيئًا لصورة مصر أمام الجميع، الأمر الذي دفع عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بإعداد مشروع قانون لحظر وتجريم التسول، وذلك من خلال تغليظ العقوبة، وعمل إحصائية لعدد المتسولين الذين في حاجة للرعاية على مستوى الجمهورية.

وخلال هذا التقرير الذي يسطره لكم موقع "صدى البلد" نتعرف على أبرز العقوبات الموجودة بالقانون القديم وقامت النائبة عبلة الهواري بتقديم مشروع قانون جديد لإدخال لاضافة عقوبات مشددة،على كل شخص يقوم بعملية التسول وعلى من يقوم بسرقة أو خطف أو استغلال الأطفال في عملية التسول واليكم التفاصيل:-

قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنها قامت بإعداد مشروع قانون حظر وتجريم التسول بكل أنواعه وأشكاله وصوره، بعد تفاقم ظاهرة التسول في المجتمع المصري، لافتة أنه كان لابد من تشديد العقوبة وتجريم الفعل، حيث إن القانون الصادر لهذا الأمر كان من عام 1933، وينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين كل شخص صحيح البنية وجد متسولا في الطريق العام.

وأكدت "الهواري" لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون التي قدمتة تضمن وضع عقوبات صارمة تصل لـ عام لكل متسول في الشارع، بالإضافة إلى تشديد العقوبة في حالة استغلال طفل أو سرقته واستغلاله في عملية التسول لتصل العقوبة إلى عامين، لافتة إلى أن مشروع القانون جرم جميع الجرائم المقترنة بالتسول

كما أكدت النائبة أن القانون تضمن أيضا آلية أخرى في حالة تسول الاطفال بمفردهم في الشوارع تضمن الوصول إلى أهالي هذه الأطفال وإمضاء تعهد بعدم السماح لهذا الطفل أن يتسول مرة أخرى في الشارع، وفي حالة عدم إمكانية الوصول إلى أهالي هؤلاء الاطفال، يتم فورًا تحويلهم إلى دور الرعاية المسؤولة عن الأطفال التائهين بالدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدات مصر تستغيث بالبرلمان لسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية.. نواب: نسعى لإثبات الزواج العرفى وتوثيقه.. وباب عادل للنفقات لضمان حصول المرأة والأبناء على كافة حقوقهم

حبس الزوج والمأذون .. مقترح برلماني بعقوبات فى حالة عدم توثيق الزواج العرفى خلال 30 يوما

شاهد.. آراء الجمهور حول الحكم القضائى للامتناع عن دفع نفقة الزوجة

ترشيحاتنا

دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

استشاري عظام: زيادة الوزن أهم أسباب خشونة الركبة المبكرة.. فيديو

يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يدعم المستأجرين بقانون الإيجار القديم| تفاصيل

مجربة وفعالة.. 3 حيل لإذابة دهون البطن والأرداف

مفاجأة البطولة .. رهان شوقي غريب مع رمضان صبحي ..فيديو

نهائي أبطال آسيا.. بدء توافد جماهير الهلال على استاد سايتاما باليابان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيلي FY11 2020 شبيهة BMW X4 .. صور

دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

جينيسيس GV80 2021 فى أول تصميم توقعي.. صور