نتائج إيجابية.. مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (2013) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:-

إستهداف صومعة قمح كائنة بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) وأسفر ذلك عن ضبط (3613,550) طن "قمح" مستورد داخل أحدى الخلايا وبها إصابات حشرية نتيجة سوء التخزين وبسؤال أمين عهدة الصومعة لم يبدى سببًا لذلك.



كما وردت معلومات للإدارة عن قيام مالك شركة لإستيراد اللحوم كائنة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس (بمحافظة الجيزة) بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وذلك داخل ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بمنطقتى الوراق وأبوالنمرس بالجيزة، بإستهدافهما أمكن ضبط المسئولين عن إدارتهما وبحيازتهما كمية قدرها (11,450) طن "كبدة مجمدة- زبدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتهما طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية .



فيما تم ضبط المدير المسئول عن إدارة سرجة ومخازن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (540) كيلو جرام سلع غذائية "جبن أبيض" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإحتوائها على حشرات "ديدان" وكذا (16,450) طن سلع غذائية "زيت طعام- مسلى- حلاوة طحينية- عسل أسود" بدون مستندات "مجهولة المصدر".



كما تم ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (4,500) طن "زيت طعام" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر لإعادة تعبئتها وكذا (500) كيلو جرام "زيت طعام منتج نهائى" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات.



وفى سياق متصل تم ضبط مدير الإنتاج بمصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (54) طن مستلزمات إنتاج "هوالك ومرتجعات بسكويت وحلاوة طحينية – سكر حر – ملح طعام متحجر" منتهية الصلاحية غير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإعادة تدويرها وإدخالها فى عملية الإنتاج ، وكذا (2400) قطعة "حلاوة طحينية" - (247) عبوة "طحينة منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية .



كما تم ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3,703 طن "زيت برافين") معبأة داخل تنكات "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر، غير مطابقة للمواصفات القياسية وكذا (187520 عبوة زيت شعر منتج نهائى) غير مسجلة بوزارة الصحة، مما لها الأثر البالغ على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .



فيما تم ضبط مالك أحد المحلات لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كفرالزيات (بمحافظة الغربية) لحيازته (2,250 طن أسمدة زراعية) خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية والمخصص صرفها للحيازات الزراعية ، بقصد تحقيق أرباحًا غير مشروعة مستفيدًا من فارق الأسعار .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

