تهريب بضائع ونقود.. أمن المنافذ يشن حملاته الأمنية

شن قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة حملات أمنية مكبرة فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، مستلزمات طبية، أدوات صحية تامة الصنع، فلاتر شيش إلكترونية) .. بإجمالى قيمة وتعويض مالى قرابة 2,746,371 مليون جنيه.



و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (63) ألف جنيه.



و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (50) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات السائقين ، إنتهاء فترة التصريح ، تزوير).



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (294) مخالفة مرورية متنوعة.



كما تم تنفيذ عدد (301) حكم قضائى متنوع فى مجال تنفيذ الأحكام.



و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير مستندات" تم ضبط (4) قضايا هجرة غير شرعية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

