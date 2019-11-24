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رياضة

الدوري الإيطالي .. إنتر يكتسح تورينو بثلاثية ويزاحم يوفنتوس على الصدارة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:08 ص
إنتر
إنتر
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إسماعيل محمود
اكتسح فريق إنتر نظيره نادي تورينو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.

افتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل للإنتر في الدقيقة 12، قبل أن يضيف المدافع الهولندي ستيفان دي فري الهدف الثاني في الدقيقة 32، قبل أن يجهز البلجيكي روميلو لوكاكو على تورينو بالهدف الثالث في الدقيقة 55.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي إنتر لـ 34 نقطة في المركز الثاني لجدول الترتيب، ليواصل مطاردة المتصدر يوفنتوس صاحب الـ 35 نقطة ، بينما توقف رصيد نادي تورينو عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.
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