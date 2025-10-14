رضا عبد العال: المنتخب لم يلعب كرة قدم حقيقية منذ رحيل حسن شحاتة



علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ، والتي جمعت المنتخبين أمس الأول الأحد 12 أكتوبر 2025 وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمد حمدي.



وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: أداء المنتخب الوطني أمام غينيا بيساو كان متواضعاً للغاية، وليس أمام غينيا فقط، بل في كافة مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم، رغم تواضع مستوى المنافسين، فالمنتخب لم يواجه منافساً قوياً حتى الآن، حتى بوركينا فاسو ليست من منتخبات المستوى الأول مثل المغرب والسنغال وكوت ديفوار وغيرهم ، لذلك فإن تأهل المنتخب لكأس العالم ليس إنجازاً ، خاصةً بعد زيادة عدد مقاعد المنتخبات الإفريقية إلى 9 ، بالإضافة إلى منتخب عاشر سيخوض الملحق النهائي المؤهل للمونديال.

وأضاف: المنتخب الوطني لم يقدم كرة قدم حقيقية منذ رحيل حسن شحاتة الذي كان يقدم آداءً مميزاً مع نتائج رائعة ، وهو ما لم يتحقق منذ رحيله مع أي مدير فني آخر.