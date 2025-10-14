قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة شقيق الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025
كيف يتصدق الفقير بدون مال؟.. 6 أعمال لا تحتاج منك نقودا
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة
بتصميم رياضي.. ماذا تقدم رينو كوليوس موديل 2026 الجديدة؟
يوم رائع أخيرا.. زعيم ديمقراطي يشيد بـ ترامب واتفاق شرم الشيخ للسلام
رضا عبد العال: حسام حسن يحلم بتدريب الأهلـي وهذا أثر على اختياراته
لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.. السفارة البريطانية توجه الشكر للرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21
هل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح
قمة شرم الشيخ للسلام.. إطلاق المسار السياسي بـ"خطة ترامب" وتوقيع وثيقة لدعم الهدنة الشاملة
تقديرًا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.. المصريون يطالبون بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام
رياضة

رضا عبد العال: المنتخب لم يلعب كرة قدم حقيقية منذ رحيل حسن شحاتة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري


علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ، والتي جمعت المنتخبين أمس الأول الأحد 12 أكتوبر 2025 وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمد حمدي.


وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: أداء المنتخب الوطني أمام غينيا بيساو كان متواضعاً للغاية، وليس أمام غينيا فقط، بل في كافة مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم، رغم تواضع مستوى المنافسين، فالمنتخب لم يواجه منافساً قوياً حتى الآن، حتى بوركينا فاسو ليست من منتخبات المستوى الأول مثل المغرب والسنغال وكوت ديفوار وغيرهم ، لذلك فإن تأهل المنتخب لكأس العالم ليس إنجازاً ، خاصةً بعد زيادة عدد مقاعد المنتخبات الإفريقية إلى 9 ، بالإضافة إلى منتخب عاشر سيخوض الملحق النهائي المؤهل للمونديال.

وأضاف: المنتخب الوطني لم يقدم كرة قدم حقيقية منذ رحيل حسن شحاتة الذي كان يقدم آداءً مميزاً مع نتائج رائعة ، وهو ما لم يتحقق منذ رحيله مع أي مدير فني آخر.

منتخب مصر اخبار الرياضة اخبار منتخب مصر حسن شحاته

