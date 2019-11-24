بعد نشر فيديو على فيسبوك .. ضبط شخص قام بتوثيق آخر وإكراهه على الاعتراف بسرقة توك توك

على خلفية تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك متضمنًا قيام أحد الأشخاص مقيم بإحدى قرى سمنود بالغربية بتوثيق شخص بالحبال ومحاولة إكراهه على الاعتراف بسرقة مركبة "توكتوك" خاصة به.



تبين بالفحص أن الفيديو يعود لتاريخ 16 أكتوبر الماضى، حيث تبلغ لمركز شرطة سمنود من الشخص الذى قام بنشر مقطع الفيديو بضبطه لص بمسكنه بذات القرية.



وتبين قيامه بضبط شخصين مقيمين بذات القرية بإدعاء قيامهما بسرقة مركبة "توكتوك" الخاصة به "لم يبلغ بسرقتها" وتبين إصابتهما بجروح متفرقة.



بسؤالهما قررا أن المُبلغ قام بإستدراجهما لمسكنه والتحفظ عليهما وإتهمهما بسرقة المركبة "التوكتوك" وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة عقب توثيقهما بالحبال ونفيا إرتكاب واقعة السرقة.



وبالعرض على النيابة قاموا بالتصالح.